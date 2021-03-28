Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, Norveç maçında kalesini gole kapatmasının ardından rakibin en etkili oyuncusu ve eski takım arkadaşı Alexander Sörloth ile formasını değiştirdi. Maç sonu Sörloth ile samimi bir şekilde sarıldığı fotoğraflara yansıyan Uğurcan, Norveçli golcü ile bu karesini sosyal medyadan 'Güzel anılar, farklı duygular' ifadeleriyle paylaştı.