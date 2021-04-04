Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray 4-3’lük Rizespor mağlubiyetinin yaralarını sarmak için gittiği Hatay deplasmanından da eli boş döndü. Sarı kırmızılılar belki de sezonun en etkisiz oyunlarından birini ortaya koyduğu zorlu mücadeleden 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken azalan şampiyonluk şansını iyiden iyiye ateşe attı. Aslan bu sonuçla yeni bir tehlikeyle de karşı karşıya geldi. En yakın takipçisi Fenerbahçe yarın kazanırsa sıralamada Cimbom’un önüne geçecek ve Şampiyonlar Ligi mücadelesinde avantajı yakalayacak.

Karışık defans

Hatay maçı öncesi Galatasaray’da defansın neredeyse tamamı (Yedlin, Luyindama, Marcao) cezalı, as oyuncular Taylan ve Emre Kılınç hastalıkları sebebiyle kadroda yoktu. Bu nedenle değişiklikler kaçınılmazdı. Ama beklenenin aksine Ozornwafor ve Linnes yerine, orta saha Gedson stoper, uzun süredir oynamayan Şener ise sağ bekte başladı. Sarı kırmızılıların yediği ilk golde Şener ortalattı, Saracchi kafayı vurdurdu, Gedson da müdahale edemedi, ikinci golde ise adam paylaşımı yapılamayınca Ruben faturayı kesip hataları affetmedi.

Kayıp orta saha

Hatay karşısında Galatasaray orta sahası adeta kayıpları oynadı. Ne defansa yeteri kadar yardım gelirken ne de hücum hattına katkıda bulundular. Sarı kırmızılılar kendi yarı sahasından top çıkartmada bir hayli zorlanırken, yan ve geri pas sayıları dakikalar ilerledikçe arttı. Sabırlı bir şekilde hatayı kovalayan Hatay ekibi, bulduğu fırsatları gole çevirmeyi başardı. İkinci yarı yapılan değişiklikler de Aslan’a çare olmadı.

Hoca yok gülmek yok

G.Saray, hocası Fatih Terim'in cezalı olduğu bir maçta daha sahadan boynu bükük ayrıldı. 2010-11 sezonundan sonra hocasız çıktığı maçlarda 6 mağlubiyet, 9 beraberlik alan sarı kırmızılılar dün de Hatay önünde çok önemli bir üç puan bırakmak zorunda kaldı.

Zaaflarını tespit ettik

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Sahada ilk dakikadan itibaren çok disiplinli, istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş bir Hatayspor vardı. Millî maç arasında oyuncularımla analizler yaparak Galatasaray'ın zaaflarını tespit ettik" dedi.