Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçında da mağlup olmayan Trabzonspor'un, evinde oynadığı son dokuz karşılaşmada yenilmeyen Sivasspor'a konuk olduğu 90 dakikada puanlar paylaşıldı: 0-0. Millî maç arasının ardından iki tarafın da tempolu bir oyunu tercih ettiği karşılamada her iki takım da çift haneli şut sayılarına ulaşsa da Sivas'ta gol sesi çıkmadı.

Fırsatlar kaçtı

Maçta ilk gol fırsatını 16'da Trabzonspor yakalasa da Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına girerek çektiği şut kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 32'de Edgar Ie'nin Yunus'un kullandığı köşe vuruşunun ardından yakın mesafeden çektiği şut çerçeveyi bulmadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren bordo-mavili takımda 57'de Nwakaeme ortaladı ama gol kaçırma sırası bu sefer Ekuban'daydı.

Kaleyi bulamadılar

Maçın son bölümünde her iki takım da oyundan düşerken, organize atak sayısı da bir hayli azaldı. İkinci yarıda çekilen toplam 10 şutun hiçbirinin kaleyi bulmaması dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı. Bu skorun ardından Trabzonspor 56 puana yükselirken, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını üçe indirdi. Sivasspor ise 41 puana ulaştı ve yenilmeme serisini dokuz maça çıkartmış oldu.

BAŞKAN AĞAOĞLU:

Değerlendiremedik

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Gol yollarında fazla etkili olamadık, bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Djaniny’in eksikliği, Ekuban’ın da darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi.

EDGAR VE PARMAK

İki cezalı birden

∂ Trabzonspor, Sivas deplasmanında sadece iki puan bırakmadı, iki de önemli oyuncusunu kaybetti. Kart sınırında bulunan Edgar le ve Abdulkadir Parmak sarı gördü. İki isim hafta içinde Kayseri mücadelesinde yok.