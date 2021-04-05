Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal mumla arandı. Larin yakaladığı bir net fırsatı harcarken oyunda çok az göründü. Sağ açıkta denenen Rosier ise tam bir hayalet gibiydi. N'Sakala ve Necip de hücuma asgari desteği bile sağlayamadı. Kasımpaşa maça normalde Beşiktaş'ın başladığı gibi başladı. Orta alanda sıkı pres ve isabetli paslaşmalarla. Gol de 'geliyorum' dedi ve geldi.

Penaltı kaçtı

Beşiktaş'ta en şaşırtıcı görüntü ise orta alandaki etkili isimlerin verimsizliği oldu. Ljajic, Atiba ve Josef'in en etkisiz maçına sahne oldu karşılaşma. Sergen Yalçın'ın ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlaması da en az ilk on bir tercihi kadar dikkat çekti. Taraftarların son haftalardaki performansı sebebiyle duvar (The Wall) lâkabını taktığı Welinton'un sebep olduğu penaltıyı Thelin gole çeviremeyince maçta heyecan arttı.

Baskı var ama...

Ljajic'in yerine giren Gökhan Töre sağ kanada, Necip 8 numaraya, Rosier de sağ beke geçti. Oyun kurucu sıkıntısı devam edince Necip'in yerine Oğuzhan girdi. Beşiktaş geride büyük boşluklar bırakmasına rağmen Kasımpaşa kontra hücuma çıkmakta çok başarısızdı. Siyah beyazlılar son 20 dakika baskılı olsa da yetenekli ayak eksiği devam edince lider Beşiktaş sekiz hafta sonra yenilgiyle tanıştı.

Acele ettik dağınıktık

Büyük kulübüz

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson takımın gününde olmadığını söyleyip, "Kazanmak istedik, sezon boyunca yaptığımız her şeyi tekrar yapmak istiyorduk. 3 puanı hemen kazanmak istiyorduk, biraz acele ettik" derken, "Dağınıktık. Bu dağınıklık yüzünden rakibe fazla şans verdik. Büyük bir kulübüz, büyük oyuncularımız var. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ersin'den Meler tepkisi

Genç file bekçisi Ersin ise, "Hakem (Meler) ağabeye bir şey demek istemiyorum. Yaşımız genç, eleştirmek bizim işimiz değil. Gerekenleri söylerler. Topu bir kere almaya gidiyoruz uyarıyor. Millet neler yapıyor, uyarılmıyor. Teraziyi biraz daha dengeli tutmaları gerekiyor" derken, "Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Çok iyi bir takımız. Şampiyonluğa inancımız aynen devam ediyor" sözlerini kullandı.

1.808 GÜN SONRA GELEN KURTARIŞ

Ersin ne yapsın?

Beşiktaş'ta 5 yıl sonra ilk defa bir kaleci penaltı vuruşunda gole izin vermedi. Dün Ersin Destanoğlu, Thelin'in 56'daki vuruşunu çelmeyi başardı. 23 Nisan 2016'da oynanan ve Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede Tolga Zengin, 44. dakikada Hugo Rodallega'nın penaltı vuruşunu önlemişti. Böylece 1.808 gün sonra Ersin penaltı kurtaran siyah beyazlı kaleci oldu ama sonuç değişmedi.