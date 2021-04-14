Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Emre Belözoğlu, henüz üç maça çıktı Fenerbahçe’nin başında ama genç hocanın sarı lacivertlilere etkisi büyük oldu. Emre Belözoğlu öncesi, ne oynadığı belli olmayan Fenerbahçe önce Kadıköy’e kazanmayı hatırladı. Her maç üzerine koyan takım, top kontrolünü ele geçirdi ve birçok istatistikte Avrupa’da bile ön plana çıkmayı başardı. Galatasaray’ın 2 puan gerisinden gelip 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesi için ipleri eline aldı. Beşiktaş’a da birpuan yaklaşarak şampiyonluk umudunu artırdı.

Hiç taviz vermedi

Göreve geldiğinden beri her maçta farklı kadro tercihleri yapan, son olarak Gustavo’yu bile yedeğe çeken Emre Belözoğlu, savunmada ise hiç taviz vermedi. İleride ise Ozan ile Valencia, hocanın vazgeçilmezleri oldu. Tam 7 sabit isimle oynayan Belözoğlu, son maçta 7 yerliyi ilk on birde sahaya sürerken küsmeyi de yasakladı! “Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymek çok kıymetlidir” diyen Belözoğlu, “Hepinize ihtiyacım var. Sahada ya da kulübede hepinize ihtiyacım var” sözleriyle takımını harmanlayıp birleştirdi.

İRFAN ISMARLADI

Üçü bir aradaymış

∂ Mert Hakan, attığı gol sonrası Ozan ve İrfan Can’la yaptığı sevinci anlattı. Mert Hakan, “Maçtan önce konuşmuştuk. Gol atana kahve servisi yapacaktık. İrfan sağ olsun üçü bir arada yapmış. Tadı çok güzeldi. İnşallah şampiyonluk kahvesi de içeriz” dedi.

BİTİREMEYENLER

Son vuruş eksikliği

∂ Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı maçlarda pozisyon bulmakta zorlanmasa da gol vuruşlarındaki sıkıntıyı aşamadı. Son üç karşılaşmada on sekiz pozisyon üreten sarı lacivertliler ancak beş gol sevinci yaşayabildi.