Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Çok sert göndermeler

Cimbom’un tadı tuzu kalmadı. Sebebi de Başkan Mustafa Cengiz’in son GS TV’de takıma yönelik açıklamaları. Göreve geldiğinden bu yana gerek Divan Kurulu gerekse Fatih Terim’le ters düşen Başkan Mustafa Cengiz’in olaylarında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ciddi bir tampon ve köprü görevi görüyordu. Bu zamana kadar Albayrak olayların daha da büyümesinde etkin rol almış ve toparlayıcı olmuştu. Tıpkı son olayda olduğu gibi... Albayrak, Cengiz’in GS TV’de oyunculara yönelik ‘haysiyet ve şereflerini hatırlamalılar’ şeklindeki sert sözleri sonrası tekrar topa girdi.

Futbolcularla toplantı

Mustafa Cengiz’in sözleri Florya’da âdeta deprem etkisi yaparken sarı kırmızılı oyuncuların dünkü antrenman öncesi konuyu kendi aralarında masaya yatırdılar. Takım tepki vermeye hazırlanırken ikinci başkan Abdurrahim Albayrak soluğu Florya’da aldı. Albayrak önce kaptanlardan Arda ve Muslera ile özel olarak görüştü, ardından da takımla bir araya geldi. Albayrak, yaptığı konuşmada Mustafa Cengiz’in sözlerinin yanlış anlaşıldığı ve yönetimin takıma inandığını vurguladı. Albayrak’ın, sarı kırmızılı oyunculara karşı olumlu yaklaşımı sonrası olay daha fazla büyümedi.

HÜCUMDA SIKINTI VAR

Mustafa pozitif

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Cimbom'da Göztepe maçı öncesi Falcao sakat, Babel de cezalı, hücum bölgesi sıkıntılı.

Omar’dan ziyaret

Yılbaşında yaşadığı kazayla herkesi üzen Omar Elabdellaoui, dün takım arkadaşlarına sürpriz yaptı. Gözünden bir dizi operasyon geçiren Norveçli sağ bek antrenman öncesi Florya’da arkadaşlarıyla buluştu. Omar Fatih Terim ile de bir süre sohbet etti.

KIRIĞA RAĞMEN

Falcao forma istedi

Pazartesi günü yapılan idmanda Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu. Hemen ameliyata giren yıldız oyuncunun sağlık durumu iyiye giderken Falcao yaklaşan Göztepe maçında oynamak istediğini hem sağlık ekibine hem de teknik heyete iletti. Maskeyle oynamak isteyen Falcao’nun talebine doktorlar onay vermedi.

SEÇİM 29 MAYIS'TA

Özgörkey listede

G.Saray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun listesi şekillenmeye başladı. Cemal Özgörkey’in, Hamamcıoğlu’nun listesinde yer aldığı ve ticari pazarlama, gelir arttırıcı projelerden sorumlu olacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüpte olağan seçimli genel kurulu 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak.