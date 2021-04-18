Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Göztepe karşısında altından da daha değerli bir galibiyet alarak İstanbul’a döndü. Bu üç puan çok önemliydi çünkü Aslan’ın yarışın içinde kalması için artık her maçı final... Çok önemliydi çünkü hafta içi Mustafa Cengiz’in direkt Florya’yı hedef alan açıklamalarına oyuncuların bir anlamda saha içindeki cevabıydı. Cimbom yönetimsel anlamda sıkıntılı günlerden geçerken, Ünal Karaman’ın liderliğinde yükselişte olan renktaşını yenerken en azından kulübün amiral gemisi futbol takımı rahat bir nefes aldı.

Galibiyeti hatırladı

Son üç maçında tam sekiz puan bırakan Galatasaray bir an önce tekrar yarışın içine girmek istiyordu. Zorlu mücadeleye de istekli ve atak başladı Aslan. İlk dakikalarda arka arkaya korner vuruşları da kazandı. Ancak bunların hiçbirini tehlikeye çeviremezken kalesinde verdiği ilk pozisyonda Diabate’nin enfes golüyle geri düştü. Hızlı reaksiyon veren Cimbom on dakika içinde önce beraberliği buldu daha sonra isteğiyle maçı kopardı: 3-1.

Yıldızların yokluğunda

Göztepe maçı öncesi şansızlık yine Galatasaray’ın yakasındaydı. Önce Falcao yüzünden ameliyat oldu daha sonra Mustafa’nın testi pozitif çıktı. Zorlu mücadele öncesi çizilebilecek karamsar tabloyu Halil-Kerem ikilisi fırsata çevirdi. Bu sezon ilk defa on birde sahaya çıkan Halil driplingleri ve doğru koşularıyla etkili olurken, Kerem bulduğu üç golle hem takımını galibiyete taşıdı hem de ne kadar etkili olabileceğini kanıtladı.

TAYLAN: SIRA TRABZON'DA

Ekstra istekliydik

G.Saray'da yokluğu çok hissedilen ve Göztepe önünde futboluyla önemini gösteren Taylan Antalyalı, "Ekstra bir istek vardı takımda. Hafta boyu maça ve kazanmaya odaklanmıştık. En önemli maç şimdi Trabzonspor. Sonrasına bakarız" dedi.

Hayalim Avrupa

Üç golüyle geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten benim için duygu dolu bir maç oldu. Geriye düştük, iyi reaksiyon gösterdik. Üç haftadır kazanamıyorduk. Galip gelmeliydik" derken, "Benim için de güzel oldu, üç gol attım. Hayallerimden biri Avrupa'da oynamak ama öncelikle Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum" sözlerini kullandı.