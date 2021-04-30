Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yenilmiyordu ama kazanamıyordu da. Ki son dokuz maçta yedi beraberlik alınması üst sıra hedeflerinden kopulmasına sebep oldu. Ki Avcı her kaybedilen puan sonrası yeni sezon planlamasına değinip her maçtan farklı kazanımlar elde ettiklerini vurguluyordu.

Hücum güçlenecek

Avcı’nın yeni sezona yönelik söylemlerine yönetim kanadı da katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, hocanın isteği doğrultusunda iki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve yeni isimlerle de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Trabzonspor’un yeni sezon için el sıkıştığı isimlerin Kasımpaşa’nın forveti Koita ve Roma’dan savunma oyuncusu Bruno Peres olduğu öğrenildi. Ayrıca kanada ve forvete de yeni takviyeler olacak.

PARMAK ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından özür diledi. Trabzonspor'un yıpratılmasından üzüntü duyduğunu belirten oyuncu, 'Abdullah Avcı, Trabzonspor camiası ve üzerimde emeği olan herkesten özür dilerim' ifadelerini kullandı.