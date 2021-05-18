Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANTALYASPOR 0-2 BEŞİKTAŞ

73' Antalyaspor'da Kudryashov, Rosier'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Fedor Kudryashov

70' Antalyaspor'da Bünyamin Balcı yerini Sam'a bıraktı.Bünyamin Balci - Sidney Sam

70' Podolski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.

65' Beşiktaş'ta N'koudou yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.

65' Beşiktaş'ta Necip yerini Dorukhan'a bıraktı.

65' Antalyaspor gole çok yaklaştı. Fredy'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in vuruşunda kaleci Utku topu ayaklarıyla çıkardı.

64' Antalyaspor'da Nuri Şahin,Josef'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Antalyaspor'da Hakan yerini Mert Yılmaz'a bıraktı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

39' Direkten döndü. Ghezzal'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Atiba'nın şutunda top direkten döndü.

30' Hızlı gelişen hücumda Ghezzal'in pasıyla ceza sahasına giren Rosier'in, sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu.

24' Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ghezzal'in yerden şutunda kaleci Boffin topu zorlukla çıkardı.

13' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Veysel'in kafa vuruşunda top kaleci Utku'da kaldı.

6'Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Naldo topu uzaklaştırdı.

5'Beşiktaş savunmasının uzun oynadığı topa Larin hareketlendi Veysel topu kornere gönderdi.

4'Antalyaspor atağında Podolski ceza alanı dışından şansını denedi top farklı şekilde auta gitti.

2'GOL Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Karşılaşma başladı

250’şer taraftar müsabakayı izledi

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs’ta yayımlanan ve 1 Haziran’a kadar sürecek “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250’şer taraftar müsabakayı izledi.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip etti.