Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

FETÖ’nün “futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Şubat 2007’de başlayan davanın 20. celsesinde kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “resmî belgede sahtecilik” ve “iftira” suçlarından bin 406 yıl hapisle cezalandırıldı. Süreci başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, “silahlı terör örgütüne yardım etmek”, “iftira” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Henüz bitmedi

Davada rekor cezayı alan ise dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç oldu. Mahkeme Ardıç’a çeşitli suçlardan toplam bin 972 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti. Ancak yaklaşık 4,5 yıl süren davanın sonucu Fenerbahçe camiasını henüz kesmedi. Kararı memnuniyetle karşılayan Başkan Ali Koç, “Hesabını sormamız gereken daha çok kurum ve kişi var. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizim başımız dik, alnımız ak” ifadelerini kullandı.

Hesap soracağız

Ali Koç, “Fenerbahçe açısından tarihî bir gün, keşke bugünleri yaşamasaydık” derken “Hukuken süreç tamamlanmadı” vurgusunu yaptı. Koç, “Mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kızgınız ve kırgınız. Bu kızgınlık ve kırgınlık, bu camia hakkını alana kadar devam edecektir. Bu terör örgütünün en önemli ayağı medyasıydı. Bugün hiç utanmadan bu örgüte lanet okuyanlar, o süreçte isteyerek bunların maşası oldular. Bunlarla da hesaplaşmalıyız. Bunları yaptıklarına pişman edeceğiz. Kulübün zararlarını bir şekilde telafi etmemiz lazım” diye konuştu.

Tehditlere pabuç bırakmadık

Mahkeme heyeti başkanı, kumpasçılara yönelik “Bu süreçte bize tehditler yağdırdınız. ‘Devran değişecek, biz sizi yargılayacağız’ dediniz. Biz, sizin gibi, aklımızı ve vicdanımızı başkalarının iradesine teslim etmedik, tehditlere pabuç bırakmadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığına kastedenleri gardırop arkasından, Meriç kenarından, saklandığı çukurdan alıp hesap soruyor” çıkışında bulundu.