Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ilk maçında, Çekya ile karşılaştı.

50 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Çekya, 42. dakikada Schick'in golüyle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi.

Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.

İSKOÇYA BASTIRDI ANCAK GOLÜ BULAMADI

Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Dün, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek liderliğe yükselen İngiltere, Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte liderlik koltuğunu kaybetmiş oldu.

Çekya, averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.

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