Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka’nın Finlandiya ile oynadığı maçın ilk yarısında yere yığılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen Christian Eriksen, kendisine gösterilen ilgiye minnettar olduğunu söyledi. Ocak ayında Tottenham’dan Inter’e transfer olan Eriksen, İtalyan La Gazetta dello Sport’a yaptığı açıklamada “Teşekkürler, pes etmeyeceğim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Ama bana ne olduğunu anlamak istiyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Aşı olmamış

Inter CEO’su Beppe Marotta, Eriksek’in WhatsApp aracılığıyla kendileriyle iletişim kurduğunu söyleyerek, “Dramatik anlar yaşadık. Danimarkalı sağlık görevlileri ile sık sık konuştuk. Bütün futbol dünyasının kalbi Eriksen ile atıyor ve umuyoruz daha iyi olacak” dedi. Marotta ayrıca oyuncunun koronavirüs olduğuna dair çıkan söylentilerin de gerçek dışı olduğunu belirterek “Eriksen sezon içerisinde virüse hiç yakalanmadı. Bildiğim kadarıyla aşı da olmadı” açıklamasını yaptı.