Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan 'kripto para projesi' iddialarıyla ilgili, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

RESMİ ADIM ATILMADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulübün kripto varlık projesi ile ilgili olarak, kulüple hiçbir bağlantısı bulunmayan internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığınının takip edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu konu hakkında çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, kripto para projesi ile ilgili henüz resmi bir adım atılmadığı kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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