Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli İrfan Can’ın gördüğü kırmızı kart ise gündem oldu.

“SESİNİ YÜKSELTME”

İrfan Can’ın kırmızı kart pozisyonunu tartışan Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç arasında tansiyon bir anda yükseldi. Tartışma sırasında Erman Toroğlu’nun sesi yükselirken Bilgiç, ünlü yorumcuya tepki gösterdi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Erman Toroğlu Bilgiç’in lafına sinirlenerek, "Bu ekranı koyup kıracağım şimdi. Ya arkadaş üzerine basıyor, anladın mı Gürcan?" diye çıkıştı.

“BAĞIRINCA HAKLI OLMUYOSUN”

Erman Toroğlu’nun sert çıkışına tepki gösteren Bilgiç, "Bağırınca haklı olmuyorsun tamam mı! Haksız olunca bağırıyorsun" cevabını verdi. Programın sunucusu tansiyonu düşürdü.

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