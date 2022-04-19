Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor. Son olarak 10. Asliye Mahkemesi, genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.

Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, tedbirin kaldırılması ve 3 gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.

BURAK ELMAS TOPLANTI KARARI ALDI

Bu sıcak gelişmenin ardından Burak Elmas, toplantı kararı aldı Elmas, Nef Stadyumu’nda yöneticileri ile bir araya gelip kararı inceleyecek.

Domenec Torrent: Hangi başkan seçilirse seçilsin tebrik edeceğim, vicdanım rahat Galatasaray'daki son günlerini geçiren teknik direktör Domenec Torrent, başkanlık seçimi öncesi mesajlar verdi..

Burak Elmas'tan rica: Görev süreleri dolsun Yeni yönetimin de aynı sorunları yaşayacağını belirten Elmas "Azınlığın sesiyle yıpranmalarını değil çoğunluğun desteğiyle hizmet etmelerini sağlayalım" dedi.