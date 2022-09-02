Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de transfer savaşları dikkati çekiyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk’un ısrarla istediği üç transfer için büyük bir çaba harcıyor. Forvete takviye peşindeki sarı kırmızılılar PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin işini bitirmek üzere. Maxi Gomez transferinde Trabzonspor’dan gol yiyen Fenerbahçe’nin Icardi için araya girdiği iddiaları ortaya atılsa da sarı kırmızılılar bu transferde hayli yol almış durumda.

YILLIK 8 MİLYON ALIYOR

Fransız L’Equipe gazetesi Galatasaray’ın Icardi için ‘temel ilkeler’ üzerinde oyuncu ve PSG ile anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde, iki kulüp arasında konuşulan tek konunun oyuncunun 8 milyon avroyu bulan yıllık ücretinin paylaşımı olduğu belirtildi. Avrupa’da transfer sezonu dün akşam itibarıyla sona erdi. Ancak Türkiye’de 8 Eylül’e kadar transfer tahtası açık. L’Equipe, bu konunun çok büyük sıkıntı olmayacağını belirtirken Galatasaray’ın 3,5 milyon avroluk kısmı yükleneceği öğrenildi.

İSTANBUL ETKİSİ

Mauro Icardi’nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara’nın geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da sarı kırmızılı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıkmıştı. Nara’nın İstanbul’a hayran kalmasının Icardi’nin Galatasaray’ı tercihinde etkili olduğu ifade edildi.

Golcüde Icardi derbisi! Galatasaray bitirmek üzereydi, Fenerbahçe devreye girdi Sarı kırmızılı takım Arjantinli forveti 3 milyon avroya bitirmeye yaklaşmıştı. L’Equipe gazetesi Fenerbahçe’nin pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.