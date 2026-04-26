Mali’de sular durulmuyor. Başkent Bamako başta olmak üzere ülke genelindeki stratejik askeri noktalar, şafak vakti eş zamanlı ve koordineli terör saldırılarıyla sarsıldı.

KATİ ASKERİ ÜSSÜ’NDE BÜYÜK PATLAMA: CAMARA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Jeune Afrique tarafından paylaşılan ve henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre, Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Kati askeri üssündeki konutunun dışında düzenlenen bir suikastın kurbanı oldu. Patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak etmesi sonucu gerçekleştiği belirtilen bu saldırı, Camara’nın hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları güçlendirirken, Mali Geçiş Hükümeti’nden konuya ilişkin net bir yalanlama veya doğrulama gelmedi.

ŞEHİRLER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, terörist grupların sadece Bamako’yu değil Kati, Severe, Gao ve Kidal gibi stratejik şehirleri de aynı anda hedef aldığını açıkladı.

Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamplar ve havalimanı kulesi çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı görülürken, ordunun hızlı müdahalesiyle çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Hükümet, 16 kişinin yaralandığını ve maddi hasarın sınırlı olduğunu savunarak halka "sakin olun" çağrısı yaptı.

TÜRKİYE’DEN MALİ’YE TAM DESTEK

Ankara, Mali’den gelenhaberler üzerine vakit kaybetmeden tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar güçlü bir dille kınanırken şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelesinde Mali’yle dayanışma içinde olmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası