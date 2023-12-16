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    • Haberler > Spor > A Milli Kadın Golbol Takımı İsrail'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu

    A Milli Kadın Golbol Takımı İsrail'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu

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    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    A Milli Kadın Golbol Takımı İsrail&#039;i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu
    Golbol

    Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-4 mağlup eden Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

    A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.

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