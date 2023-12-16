A Milli Kadın Golbol Takımı İsrail'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu

16 Aralık 2023 19:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 20:14

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.