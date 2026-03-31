A Milli Takım'a Dünya Kupası'ndan dev gelir!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ciddi bir gelirin sahibi oldu.
Kosova'daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Dünya Kupası'na 24 yıl sonra yeniden katılacak olan Türkiye'nin kazanacağı para ödülü de belli oldu.
A Milli Takım'dan tarihi başarı: Kosova'yı da geçtik, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirdik
FIFA, 727 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ DAĞITACAK
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın para ödüllerini belirledi. Buna göre FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtacak. Söz konusu ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre yüzde 50 artış gösterdi.
TÜRKİYE'NİN KAZANCI BELLİ OLDU
2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Türkiye, 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazanacak. A Milli Takım'ın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.
2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ ŞU ŞEKİLDE
Şampiyon: 50 milyon dolar
İkinci: 33 milyon dolar
Üçüncü: 29 milyon dolar
Dördüncü: 27 milyon dolar
5-8. sıra: 19 milyon dolar
9-16. sıra: 15 milyon dolar
17-32. sıra 11 milyon dolar
33-48. sıra: 9 milyon dolar