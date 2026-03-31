2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ciddi bir gelirin sahibi oldu.

Kosova'daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Dünya Kupası'na 24 yıl sonra yeniden katılacak olan Türkiye'nin kazanacağı para ödülü de belli oldu.

FIFA, 727 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ DAĞITACAK

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın para ödüllerini belirledi. Buna göre FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtacak. Söz konusu ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre yüzde 50 artış gösterdi.

Kosova - Türkiye

TÜRKİYE'NİN KAZANCI BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Türkiye, 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazanacak. A Milli Takım'ın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.

2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ ŞU ŞEKİLDE

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5-8. sıra: 19 milyon dolar

9-16. sıra: 15 milyon dolar

17-32. sıra 11 milyon dolar

33-48. sıra: 9 milyon dolar

