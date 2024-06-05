A Milli Takım'a EURO 2024 öncesi kötü haber! Ozan Kabak oyundan sedyeyle çıktı

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı özel maçta Ozan Kabak sakatlandı. TFF, oyuncunun hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Euro 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, İtalya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında Retegui ile ikili pozisyona giren Ozan Kabak yerde kaldı. Oyuncunun sağ bacağına buz tedavisi yapılsa da sahayı sedyeyle terk etti. Ozan Kabak'ın yerine 41. dakikada Merih Demiral oyuna girdi.

TFF AÇIKLAMA YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.