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Haberler > Spor > A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti

A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti

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A Milli Takım&#039;ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti
Euro 2024, A Milli Takım, Forma Sızıntısı, Haber

Spor Haberleri  / -

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın yeni forması merakla bekleniyordu. Dev turnuvaya kısa bir süre kala Ay-yıldızlıların yeni formalarının sosyal medyada yayılan formalar olduğu iddia edildi.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın yeni formalarının basına sızdığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Türkiye'nin kırmızı ve beyaz renkli 2 formayı giyeceği belirtildi.

Formadaki yaka detayının önceki formalarından daha farklı olması dikkat çekti.

Türkiye 14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenecek dev turnuvada Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile beraber F Grubu'nda yer alacak.

A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti - 1. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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