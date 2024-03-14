A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: -- Güncelleme:
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Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın yeni forması merakla bekleniyordu. Dev turnuvaya kısa bir süre kala Ay-yıldızlıların yeni formalarının sosyal medyada yayılan formalar olduğu iddia edildi.
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın yeni formalarının basına sızdığı iddia edildi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Türkiye'nin kırmızı ve beyaz renkli 2 formayı giyeceği belirtildi.
Formadaki yaka detayının önceki formalarından daha farklı olması dikkat çekti.
Türkiye 14 Haziran - 14 Temmuz arasında düzenlenecek dev turnuvada Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile beraber F Grubu'nda yer alacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
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