A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları basına sızdı! Yakadaki detay dikkat çekti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 14 Mart 2024 16:19 - Güncelleme: 14 Mart 2024 16:41 - Güncelleme:

Euro 2024, A Milli Takım, Forma Sızıntısı, Haber

Spor Haberleri / -

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi A Milli Takım'ın yeni forması merakla bekleniyordu. Dev turnuvaya kısa bir süre kala Ay-yıldızlıların yeni formalarının sosyal medyada yayılan formalar olduğu iddia edildi.