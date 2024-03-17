A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya mesaisi başlıyor! 4 isim ilk kez kadroya çağırılmıştı

A Milli Futbol Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçlar için yolculuğu başlıyor. 4 ismin ilk kez milli davet aldığı takım, yarın İstanbul'da toplanacak. İşte A Milli Futbol Takımımızın kamp programı.

A Milli Futbol Takımımız 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. EURO 2024 öncesinde yapılacak bu dostluk maçları için Milli Takım, yarın İstanbul'da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre futbolcular, yarın saat 11:00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Macaristan mücadelesinin hazırlıklarını yarın 16:45'teki antrenmanla başlayacak olan milliler, 21 Mart Perşembe günü 16:00'da, özel uçakla Macaristan'a doğru yola çıkacak. Son antrenmanı perşembe günü TSİ 19:00'da yapacak olan milliler antrenmanı, Puskas Arena'da yürüyüş yaparak tamamlayacak. Milli Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. A Milli Takımımız ve Macaristan 22 Mart Cuma TSİ 22:45'te karşı karşıya gelecek.

AVUSTURYA MAÇININ HAZIRLIKLARI MACARİSTAN'DA

Macaristan mücadelesinin ardından Milliler, Macaristan'da 3 gün kamp yapacak ve 25 Mart Pazartesi günü özel uçaklar Viyana'ya uçacak. Aynı gün saat 19:00'de Ernst Happel Stadyumu'nda yürüyüş yaparak hazırlıklarını tamamlayacak olan Milli Takımımızın teknik patronu Montella ve bir futbolcu TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, 26 Mart Salı TSİ 22.45'te oynanacak mücadelenin ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

4 İSİME İLK KEZ MİLLİ DAVET

Öte yandan A Milli Takım formasını 4 isim ilk kez giyecek. Montella Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer'e ilk kez milli davet göndermişti. Manchester United forması giyen Altay Bayındır ise kadroda yok.

İşte A Milli Takım kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).