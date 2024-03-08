A Millî takımın patronu Vincenzo Montella’nın, Santos’tan isteği: Semih kanat oynamamalı

Genç yıldızın derbide sol kanatta görev yapması İtalyan teknik adamı endişelendirdi. Montella, Beşiktaş’ın 18’lik golcüsünün santrfor oynama alışkanlığını kazanmasını istedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın bu sezon için şu ana kadar tek tesellisi Semih Kılıçsoy gibi bir yıldızı çıkarmak oldu. 18 yaşındaki oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin bile ilgisini çekmeyi başardı.

EURO 2024 PLANI

Bu durumu en yakından takip edilenlerden biri de şüphesiz A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella... İtalyan teknik adam Beşiktaş’ın süper yeteneğini EURO 2024’te santrforda oynatmayı planlıyor. İtalyan teknik adamın bu konuda endişesi de bulunuyor.

SANTRFORDA DAHA MUTLU

Fernando Santos, kanat için enerjisini yeterli görmediği için Cenk Tosun’u Galatasaray derbisinde santrforda kullanmıştı. Semih Kılıçsoy’un derbide sol kanatta oynaması Vincenzo Montella’yı endişelendirdi. Ay yıldızlıların tecrübeli çalıştırıcısı, Semih’in santrfor oynama alışkanlığını kazanması gerektiğini, kanatta görev yapması durumunda üretkenliğinin de sınırlanacağını söyledi. Genç yıldızın da santrforda kendisini daha iyi hissettiğini söylediği öğrenildi.

TALİPLERİ ARTIYOR JUVE DE RADARA ALDI

Borussia Dortmund, Sporting Lizbon, Arsenal, Benfica, Tottenham ve Aston Villa’nın ilgilendiği Semih Kılıçsoy’a dev bir talip daha çıktı. İtalyan devi Juventus’un da 18’lik yıldızı radarına aldığı ve sezonun geri kalanında takip edeceği öğrenildi.

SALİH VE MUSRATİ YOK

Ligde pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta bu maçın hazırlıkları devam etti. Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Salih Uçan ile eşi doğum yapan Al Musrati antrenmana katılmadı.

LİGİN EN İYİLERİNDEN KARTAL'A İMZA YOLDA

∂ Beşiktaş’ın sezon başında Kayserispor’a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz’ın performansı yakından takip ediliyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın, Torreira’dan sonra ligin en fazla isabetli pas veren orta sahası olan Kartal’ın sözleşmesini sezon sonunda uzatmayı planladığı öğrenildi..

EN MUTLU GÜNÜ AL MUSRATİ BABA OLDU

∂ Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Al Musrati baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamada “Musrati ailesinin Yousif ismini verdiği erkek bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Musrati çiftini tebrik eder, Yousif bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” denildi.