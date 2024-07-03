A Milli Takım'ın yıldızları Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi! 'O an dünyam karardı'

A Milli Takım'ın yıldızları Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü, basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncular, EURO 2024'ü değerlendirdi ve Avusturya maçında yaşananları anlattı.

Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın yıldızları Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü karşılaşmayı değerlendirdi. Milli oyuncular, Avusturya maçında yaşananları ve turnuvanın gidişatı hakkında konuştu.

Okay Yokuşlu'nun açıklamaları şu şekilde:

MİLLİ TAKIM'A HEP DÖNMEK İSTEDİM

"Çok yoğun bir gece oldu. Herkes gibi biz de kutlama yaptık. Çok uyuduğumuz söylenemez. Bu yüzden hocadan da izni kaptık. Etrafımızdaki insanları mutlu edebildiğimizi gördükçe çok gururlanıyoruz. Her şey çok güzel. Yaklaşık iki buçuk yıl ara verdim. Bu sürede kendi futboluma odaklandım. West Bromwich'te 80 maça çıktım. Bu sürede Milli Takım'a hep dönmek istedim. Böyle önemli bir turnuvada ülkemi temsil ettiğim için mutluyum. Gelmediğim dönemde her zaman içimde burayı hak ettiğimi biliyordum. Buraya geldiğim için çok gururluyum."

DÜNYAM KARARDI

"O an hatırlaması ve anlatması zor. Çünkü top benim üstümden geçti adamı Ferdi'nin üstünde gördüm ve dünyam karardı. Daha sonra topu Mert abinin kurtardığını görmedim tepkilerden anladım. Maçın sonunda bir şey konuşamadık tebrik ettik birbirimizi. Tarihi bir kurtarıştı. Açıkçası Çekya maçından bir gün sonra hemen 3'lü savunma antrenmanları başlamıştı. Hem oyuncuların taktik disipline bağlı kalması hem oyuncuların onu oynayabilecek kapasitede olması bu sonucu doğurdu."

BU JENERASYONU TARİH YAZMAK YAKIŞIR

"Biz de hep bu maçlarla büyüdük. Şimdi turnuvanın içinde olduğumuz için anlamıyoruz ama çok güzel bir şey. Normalde bir maçtan sonra duygulandığımı hatırlamam ama dünkü maçtan sonra duygu patlaması oldu. Değişik duygular, güzel duygular. Yolumuzun devam etme ihtimali var. Bu jenerasyona tarih yazmak yakışır."

"Çok şükür gruptan çıktık. Son 8 takımın içindeyiz. Bu saatten sonra her şey olabilir. Bize göre hiçbir takım yenilmez değildir. Ne kadar zor olursa o kadar coşkulu kutlayacağız. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor."

SAVUNMA YAPALIM DİYE MAÇA ÇIKMADIK

"Savunma yapalım diye maça çıkmadık. İkinci yarı olması gerektiği gibi oldu. Erken bir golle 2-0 yaptık. O durumda biz olsak biz de onları geriye yaslardık. Psikolojik olarak savunmaya odaklanıyorsunuz. Takım olarak böyle sağlam durmamız önemli bir noktaydı."

"Açıkçası grup aşamasını geçtikten sonra hayallerimizin boyutu arttı. İnanın grup aşamalarında hiç böyle şeyler konuşulmuyordu. Maçtan önce bu maç geçersek yolumuz açık diye düşünüyorduk. 'Neden olmasın?' diye düşünüyoruz."

Orkun Kökçü şu ifadeleri kullandı:

KONUŞMAKTAN UYUYAMADIK

"Arka adalemde bir sorun vardı ama ciddi bir şey değil. Kramp girdi diyebiliriz. Çeyrek finalde cezalıyım ama takımıma dışarıda yardım edeceğim. Gece de Ferdi'yle birlikte odada konuşmaktan uyuyamadık. Hakan Çalhanoğlu maçtan sonra tebrik etti. Milli Takım ile kulüp arasında fark var. Kulüpte daha az baskı oluyor. Milli Takım'da zor oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dün güzel bir maç oldu. İyi bir performans sergiledim. İnşallah bu yolda daha iyi performanslar sergilerim."

ABİMLE HAYALİNİ KURARDIK

"2008'de 7 yaşındaydım ama çok iyi hatırlıyorum. O dönemde de abimle bunun hayalini kurardık. Nasıl bir duygu olduğunu merak ediyorduk. Ertesi gün kendi aramızda yeniden oynardık. Maçtan sonra Türk Milli Takımı kazandıktan sonra Hollanda'da kutlama olurdu. Şimdi de sosyal medyaya baktığımda aynı görüntüleri görüyorum, benim için gurur verici."

"Çok güzel bir maç oldu. Başlangıçta da Mert ile bu konuda konuşmuştuk. Avusturya maçında erken bir gol yemiştik. Onun rövanşını aldık. İlk dakikada gol atmak bizi motive etti. Sonuçta da böyle oldu. İkinci yarıda da erken bir golle rahatladık. 2-1'den sonra biraz heyecanlandık. Defansımız iyi bir performans sergiledi. Her şey güzel oldu."

FAVORİLER O TARAFTA

"Diğer tarafa bakınca favori ülkeler o tarafta. Şanslı olduğumuzu düşünüyoruz ama Hollanda da İngiltere de güçlü takımlar. İkinci olduğumuz için şanslıyız ama şampiyon olmak istiyorsak her takımı yenmelisiniz."