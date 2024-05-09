Acun Ilıcalı, hayalindeki teknik direktörü açıkladı! Hull City'de yeni dönem başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin Türk bir teknik direktörle anlaşacağı öne sürülmüştü. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezonda istediği oyun tarzını anlatarak hoca tercihine değindi.

Premier Lig hedefini bu sezon da gerçekleştiremeyen Championship ekiplerinden Hull City, geçtiğimiz günlerde Liam Rosenior ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Türk bir isimle görüşmediklerini söyledi.

BBC Sport'a konuşan Ilıcalı, "Hull City'i satın aldığımdan beri hiçbir Türk teknik direktörle görüşmedim. Şu anda da görüşmeyi düşünmüyorum. Çünkü yeni teknik direktörün, İngiliz futboluna adapte olmuş birisi olmasını istiyorum. Adaptasyon süreciyle zaman kaybedemeyiz." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: KARAKTERİMİZE UYGUN OLDUĞUNU GÖRMEDİK

Görevden ayrılan Liam Rosenşor'un çok iyi bir antrenör ve çok başarılı olacağını aktaran Acun Ilıcalı, "Kendisi genç ve takıma kendisini sevdirecek çok iyi bir karakter. Pek çok olumlu şey var ama sonuçta ben ve takımım bu kulüp için bir şeyler hayal ediyoruz ve sahada görmek istediğimiz bir futbol tarzı var. En büyük farkın ne olduğunu söyleyemem. Liam'ın futbol felsefesi çok iyi ve başarılı olabilir ama bunun gelecek için karakterimize uygun olduğunu görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

'EĞLENCELİ BİR TAKIM İSTİYORUM'

Hücum futbolu istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Hücum, eğlenceli bir takım istiyorum. Bunu bu kulübü satın aldığım ilk dakikadan beri söyledim. Sıkıcı bir 0-0'dansa 3-2 kaybetmeyi tercih ederim dedim. Eğer puanları sayıp her maç 0-0 berabere kalırsanız küme düşersiniz. 3-2 kaybederseniz kazanacaksınız demektir." dedi.