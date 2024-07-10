Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Geçen sezonu Süper Lig'de geçiren Adam Buksa'nın yeni takımı Midtjylland oldu. Midtjylland, transfer için Fransız kulübü Lens'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Adam Buksa, Süper Lig'de 16 gollük bir performans sergilemişti. Yeni sezon öncesi adı Beşiktaş ile anılan Polonyalı golcünün yeni adresi belli oldu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Footmercato'nun aktardığı habere göre Polonyalı golcünün yeni adresi Midtjylland oldu.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Danimarka basını ise Midtjylland'ın Adam Buksa transferi için Lens'e 30 milyon kron (4 milyon Euro) ödeyeceğini yazdı.



Lens tecrübeli futbolcuyu 2022-23 sezonu öncesi New England'dan 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.