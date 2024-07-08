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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michail Valkanis oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana Demirspor&#039;un yeni teknik direktörü Michail Valkanis oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michail Valkanis ile anlaştı. Avusturyalı teknik adam resmi imzayı attı.

Adana temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Michail Valkanis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis." ifadelerine yer verildi.

 MİCHAİL VALKANİS KARİYERİ

Avusturyalı teknik adam Hapoel Tel Aviv, KAS Eupen, PEC Zwolle gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Son olarak Ajax Amsterdam'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Valkanis, 2024 Haziran'da görevinden ayrıldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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