Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Adım adım Süper Lig'e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı

Adım adım Süper Lig'e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Adım adım Süper Lig&#039;e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı

Spor Haberleri

Kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona gibi takımların formasını giyen, Alman Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Süper Lig'e göz kırptı. Barcelona'dan ayrılması beklenen İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'de yeni adresini, Alman basını duyurdu. İşte detaylar.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren, Alman Milli Takımı'nın da formasını terleten İlkay Gündoğan'ın bu sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda adı pek çok kulüpler yazılıp çizilen Gündoğan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TUTTUĞU TAKIMA GELİYOR

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, EURO 2024 nedeniyle transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, Gündoğan'la gelecek sezon için söz kesti. 

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Gündoğan futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor. Gündoğan, bonservisini elinden aldıktan sonra sarı-kırmızılılara imzayı atacak.

Adım adım Süper Lig'e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı - 1. Resim

KOPENHAG'DA EVLENMİŞTİ

Gündoğan'ın iyi bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. 17 Mayıs 2000 yılında kendisi 9 yaşındayken, Kopenhag Parken Stadı’nda Arsenal’i yenerek UEFA Kupasını kazanan Galatasaray’ın kendisinde büyük bir izlenim bırakması nedeniyle Gündoğan, Kopenhag'da evlenmişti.
 
Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı - SporBosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradıSana ne oldu Mesut! Son halini görenler dönüp bir daha baktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil... - SporSon halini görenler dönüp bir daha bakıyorRıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak - SporRıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracakDursun Özbek çark etti: Erteleme için bize gelmeyin - SporDursun Özbek çark etti: Erteleme için bize gelmeyinGalatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttı - SporGalatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi! Yıldız futbolcunun bedeli 10 kat arttıBeşiktaş'tan Montella'ya Semih Kılıçsoy cevabı! 'Ne yaptınız bu çocuğa ya!' - SporBeşiktaş'tan Montella'ya Semih Kılıçsoy cevabı! 'Ne yaptınız bu çocuğa ya!'Dünyanın gözü Xabi Alonsu'nun üzerinde! İspanyol hoca için devler sıraya girdi - SporDünyanın gözü Xabi Alonsu'nun üzerinde! İspanyol hoca için devler sıraya girdiVicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu! 'Orada daha fazla şans bulacaktır' - SporVicenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında konuştu! 'Orada daha fazla şans bulacaktır'TFF yeni uygulamayı başlattı! Takımların analizleri hakemlere iletilecek - SporTFF yeni uygulamayı başlattı! Takımların analizleri hakemlere iletilecekDursun Özbek ve Ali Koç'un ortak dostu konuştu! 'Görüşme açıklamalar sebebiyle gerçekleşmedi' - SporDursun Özbek ve Ali Koç'un ortak dostu konuştu! 'Görüşme açıklamalar sebebiyle gerçekleşmedi'
Sonraki Haber Yükleniyor...