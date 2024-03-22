Adım adım Süper Lig'e! İlkay Gündoğan için şimdiden söz kesildi transferi bitti! İşte yeni takımı

Kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona gibi takımların formasını giyen, Alman Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Süper Lig'e göz kırptı. Barcelona'dan ayrılması beklenen İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'de yeni adresini, Alman basını duyurdu. İşte detaylar.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren, Alman Milli Takımı'nın da formasını terleten İlkay Gündoğan'ın bu sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda adı pek çok kulüpler yazılıp çizilen Gündoğan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

TUTTUĞU TAKIMA GELİYOR

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, EURO 2024 nedeniyle transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, Gündoğan'la gelecek sezon için söz kesti.

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Gündoğan futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor. Gündoğan, bonservisini elinden aldıktan sonra sarı-kırmızılılara imzayı atacak.

KOPENHAG'DA EVLENMİŞTİ

Gündoğan'ın iyi bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. 17 Mayıs 2000 yılında kendisi 9 yaşındayken, Kopenhag Parken Stadı’nda Arsenal’i yenerek UEFA Kupasını kazanan Galatasaray’ın kendisinde büyük bir izlenim bırakması nedeniyle Gündoğan, Kopenhag'da evlenmişti.