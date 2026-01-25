Takım ilk yarıda ciddiyetsiz görüntüdeydi. Fakat Manchester’da yine bambaşka bir kalite izleyeceğiz.

Futbol ciddi bir iştir!

Galatasaray son 4 sezonda hangi rakibini hafife aldı ise bedel ödedi!

Kiminde puan kaybetti, kiminde acı çeke çeke kazandı!

Dün gece de onlardan biriydi…

31. saniyede 1-0 öne geçtiğin maçı lig sonuncusu karşısında ne kadar zora sokabilirsin desen ancak bu kadar olurdu!

İlk yarı Galatasaray’ın, rakibi hafife alması, Manchester City maçını düşünerek rölantiye alması, ciddiyetsiz bir takım görüntüsü ile 1-1’e geldi karşılaşma….

Hatta 42’de bir pozisyonda ceza sahası içinde topu kesen, golü engelleyen Yunus etrafına bakıp, ‘Ne yapıyorsunuz’ der gibiydi!

Belli ki, ikaz yediler!

Neyse ki bir soyunma odası silkelemesi ile Galatasaray biraz kendine geldi ve Sallai’nin ortasında Sara, sonrasında Osimhen’in zor ama kolay görünen yarım volesi ile 3-1’e geldi skor! Çünkü bir anlamda yarış ve farkın 1’e indiği hatırlatması geldi!

Torreira Galatasaray kariyerinin en kötü ilk yarısını oynayıp kenara geldi!

Sallai ise İsviçre çakısı gibi her yerde idi ve bence 2. goldeki mimarlığı ile tabelada değil ama oyunda

Galatasaray’ın en ciddi, en iyi ismiydi!

City böyle olmaz

Kazanmanın önemli olduğu maçta A notu vermem Okan Hoca ve Galatasaray takımına…

Fakat Manchester’da yine bambaşka kalite, tonda bir Galatasaray izleyeceğiz…

Maçın adamı: Sara

