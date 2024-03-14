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Haberler > Spor > Albino Beyza'nın başarılı hikayesi: 'Asla pes etmeyin!' Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var

Albino Beyza'nın başarılı hikayesi: 'Asla pes etmeyin!' Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var

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Albino Beyza&#039;nın başarılı hikayesi: &#039;Asla pes etmeyin!&#039; Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var

Spor Haberleri  / -

Kalıtsal bir metabolizma hastalığı olan "mukopolisakkaridoz tip 6" tanısı konulan ve aynı zamanda albino olan 15 yaşındaki karate sporcusu Beyza Kılıç, görme ve işitme engeline rağmen, spordaki başarısıyla hayata tutunuyor. Kılıç’ın hedefi ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Ailesinin ve öğretmeninin yönlendirmesiyle karateye başlayan Beyza Kılıç, zaman zaman spor devam etmek istemese de, antrenörünün çabalarıyla müsabakaları katıldı ve başarılar kazandı. Bu yıl Ankara'da düzenlenen "Türkiye Büyükler- Para Karate -Veteranlar - İşitme Engelliler Karate Şampiyonası"na katılarak birincilik elde eden Kılıç, şimdi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp milli sporcu olmak istiyor.

Albino Beyza'nın başarılı hikayesi: 'Asla pes etmeyin!' Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var - 1. Resim

'ASLA PES ETMEYİN'

'Ben pes ettiğimde Serap öğretmenim, ailemle konuştu ve tekrar spora başladım’ başladım diyen Kılıç, çocukluğundan bu yana rehabilitasyon merkezinde gittiğini söyledi.
Beyza'nın eğitimi için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren baba Emrah Kılıç, kızını ilk defa 2 yaşında duyduğunu söyledi. Baba Kılıç ayrıca özel çocukların ailelerinin, çocuklarına kesinlikle inanmaları gerektiğini söyledi.
Albino Beyza'nın başarılı hikayesi: 'Asla pes etmeyin!' Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var - 2. Resim

'AİLE ÇOK ÖNEMLİ'

Kılıç’ın antrenörü Serap Yıldız ise ‘Beyza buraya ilk geldiğinde kendini diğer arkadaşlarından farklı gördü ve çekindi. Ailesiyle tekrar iletişim kurdum ve süreci onlara anlattım. Bunun büyük bir şans olduğunu ve işin Avrupa'ya kadar uzanabileceğini, bunun da Beyza'ya özgüven ve saygınlık kazandıracağını söyledim. Ailesi, kızlarına çok büyük destek verdi ve her an arkasında durdu.’ İfadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Spor
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