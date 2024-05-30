Alex de Souza hayal ettiği oyunu anlattı! Teknik ekibi hakkında bilgi verdi

Antalyaspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Alex de Souza için basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Alex, Antalyaspor'da oynatmak istediği futbol ve teknik ekibi hakkında bilgi verdi.

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Alex de Souza ile anlaştı. Alex de Souza kendisi için düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıl Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. Alex, imza töreninde açıklamalar yaptı.

Alex de Souza şu ifadeleri kullandı:

TAKIMA İYİ BİR ENERJİ VERMEK İSTİYORUM

"Herkesin önünde bir kez daha Antalyaspor başkanına ve yönetime teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi şeyler hissettirdiler. Çok mutlu olduğum bu ülkeye gelmemde vesile oldukları için başkanıma ve yöneticilerime teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri beni burada evimde gibi hissettiren Antalya halkına da teşekkür ediyorum. Burada takıma iyi bir enerji vermek istiyorum.

Buraya gelmeden önce de Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet etmek, en iyi şekilde hazırlandığımı da kamuoyuna bildirmek isterim. 2 yıllık kontratımızın olduğu sürede Antalyaspor ile başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz. Statta taraftarlarımızı görmek ve onları mutlu etmek istiyoruz. Bu yüzden de çok heyecanlı olduğumu belirtebilirim.

BASINDA ÇOK FAZLA İSİMLER DUYABİLİRİZ

Geldiğimden beri takımı daha derinden inceleme fırsatı buldum ve daha fazla bilgi sahibi oldum diyebilirim. Mücadeleci ve taraftara seyir zevki veren bir Antalyaspor oluşturmak istiyoruz. Doğru bütçeyle doğru takımı kuracağız. Avrupa'da transfer dönemi açılacak. Bazı oyuncuların Antalya'ya gelmesi doğal olabilir. Basında çok fazla isimler duyabiliriz. Yönetim bu anlamda aksiyonları alacaktır. Brezilya'daki haberlere sizden daha önce ulaşıyorum doğal olarak. Daha ben oradayken Antalyaspor'a benim yönlendirmem doğrultusunda transfer olacağı söyleniyordu. Maalesef bu tip haberler oluyor.

TEKNİK EKİBİNİ AÇIKLADI

Semih Şentürk bizim hoca ekibimizde olmayacak. Ben Brezilya'dan 2 yardımcı antrenör getireceğim; Joao Paolo ve Ze Roberto. Ayrıca Mehmet Aurelio da teknik ekibimizde olacak.

SİSTEM KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Rakibiyle çok ciddi mücadelelere girebilen, dengeli, taraftarları stada koşarak getirecek bir takım oluşturmak istiyorum. Sistemle konuşmak için henüz erken. Kafamda tabii ki bir şeyler var. Taraftarların izlemekten keyif aldığı bir Antalyaspor'u hayal ediyorum.

ANTALYASPOR'DA OYNAMA ARZUSU OLAN FUTBOLCULARI İSTİYORUZ

Bizim asıl odağımız güçlü ve mücadeleci bir takım oluşturmak. Takımda belli departmanlarımızın ortak düşündüğü isimler var, bunlar üzerinde konuşuyoruz. Burada en önemli etmen takımın finansal dengesini bozmamak. Antalyaspor'da oynamak isteyen oyuncularla birlikte olmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsınız ama onlardan istediğinizi alamazsınız, bazen de ismi olmayan futbolculardan beklentinizin üstünde verim alırsınız. Biz de Türkiye'ye gelmek isteyen, Antalyaspor'da oynama arzusu olan futbolcuları istiyoruz.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN TEKNİK DİREKTÖRLERE DANIŞTIM

Zico ile konuştum, Pereira ve Lazaroni ile de konuştum. Her zaman onların fikirlerine değer verdim. Türkiye'de çalışan teknik direktörlere de danıştım. Buradan üzgün ayrıldım ama buradan giderken insanların bana yaşattıkları bir yandan beni mutlu etti. Buradan teklif gelince tabii ki multu oldum. Türk halkına da bana bugüne kadar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Mesela ben Brezilya'da oynarken kariyerimi Türkiye'de oynayacağımı düşünmemiştim. Burada başladıktan sonra da burada bitireceğimi düşünmüştüm ama öyle olmadı. Bu yüzden gelecekle ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarının ne olacağına bakarız."