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    • Ali Koç köprüleri atıp başkanlığı bıraktı! 'Yanındaki yalakalardan 3 yılını boşuna geçirdi'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Koç köprüleri atıp başkanlığı bıraktı! &#039;Yanındaki yalakalardan 3 yılını boşuna geçirdi&#039;

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 24. haftasının ardından SkySpor kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Ali Koç'a ayrı bir parantez açarak 'Köprüleri attı başkanlığı bıraktı, bunu yaptığı transferlerden de anlayabiliriz' ifadelerini kullandı.

    Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'in 24. haftasını mercek altına aldı. Semih Kılıçsoy, İcardi, Dzeko, İsmail Kartal ve Batshuayi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanan Toroğlu, Ali Koç'un köprüleri attığını söylerken, duayen yazarın 'Ali Koç ilk 3 yılını yanındaki yalakalarla geçirdi yanlış işler yaptı' göndermesi oldukça dikkat çekti.

    İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

    SEMİH ATTI BEŞİKTAŞ KAZANDI YOKSA MAÇTA BİR ŞEY YOKTU

    Beşiktaş-Trabzonspor'un ilk yarısı bitene kadar bir şey yoktu, Semih attı çarşı karıştı sonra Semih bir tane daha attı maç bitti, maçta bir şey yoktu. 3. 4.'lük maçıydı bu çok enteresan. Maçtan sonra Trabzonspor Başkanı'nın açıklamaları yenilir yutulur cinsten değil, gargara yapsan yutamazsın o derece. TFF bu açıklamaların ardından 'ne diyorsun sen' diyemiyor.

    Ali Koç köprüleri atıp başkanlığı bıraktı! 'Yanındaki yalakalardan 3 yılını boşuna geçirdi'

    MEHMET EKŞİ'YE TEŞEKKÜRLER

    Türkiye'den Avrupa'ya giden oyuncular var çoğu da geri geliyor. Cenk Tosun Everton'da bir arkadaşına demiş ki 'Oyun dursun da dinleneyim' Ozan Tufan 'top taça çıksın diye dua ediyorum' açıklamaları yapıyordu Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidip geri gelmeyecek yıldızlardan biri olacak. Mehmet Ekşi'ye helal olsun, onun keşfi. Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Şenol Güneş kendini düşündü Serdar Topraktepe Beşiktaş'ı düşündü ve Semih'i oynattı.

    İSMAİL KARTAL DEĞİŞİKLİKLERİ GEÇ YAPIYOR

    Fenerbahçe'de Dzeko İsmail Kartal'ın sahadaki uzantısı bu kötü bir şey değil. Dzeko İsmail Kartal'ın saha içindeki eli, ama o eli çok fazla kullanmaya kalkarsan öteki eli ihmal ediyorsun, kim o Batshuayi! İlk yarı biterken Fenerbahçe 9 kişi oynadı, Tadic'le Cengiz. İsmail Kartal 65'e kadar bekledi sonra yine ikisini çıkardı. Dzeko'da da çok bekledi hoca sonra Batshuayi'yi aldı Batshuayi fişi çekti. Bana göre İsmail Kartal değişikliklerde geç kalıyor.

    Ali Koç köprüleri atıp başkanlığı bıraktı! 'Yanındaki yalakalardan 3 yılını boşuna geçirdi'

    ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI BIRAKTI

    Ali Koç bence devam etmeyecek ve gidecek. Ali Koç 'ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyor haklı mı göreceğiz. Ali Koç giderken bütün köprüleri attı harika transferler yapıyor, bunlar hep gidiş alametidir. İlk geldiğinde hatalı işler yaptı, 3 sene doğru işler yapmadı son 1,5 yıldır rayına oturttu, Ali Koç yalakalarla gezerse yanar, ilk 3 sene onu yaptı.

    HAKEMLER İCARDİ'Yİ ÇÖZEMİYOR

    İcardi tek vuruşta çok iyi ilk çıkışta çok iyi bu hakemleri, yardımcıları, stoperleri çok bozuyor. İcardi bu çıkışla stoperleri korkutuyor ve İcardi'yi yaka paça indiriyorlar ama hakemler bunu çözemiyor. Son maçta İcardi'ye yapılan net penaltı. 

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Ali Koç köprüleri atıp başkanlığı bıraktı! 'Yanındaki yalakalardan 3 yılını boşuna geçirdi'
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