Ali Koç Nuri Şahin'e kapıları kapattı! 'En az 35 milyon euro isteriz'

Gerek Fenerbahçe'de gerekse Milli Takımda oynadığı istikrarlı futbolla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alman devi B.Dortmund'un Ferdi için 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Sarı Lacivertli yönetimin 'En az 35 milyon euro' karşılığını verdiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ima etmesinin ardından genç yıldız için sarı-lacivertli yönetime gelen teklifler ortaya çıktı.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF AZ

İtalyan kulübü Napoli ile Alman devi Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve 25 milyon Euro civarında bir teklifin masada olduğu bildirildi. Ancak Fenerbahçe Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi 25 milyon Euro'luk teklifi az buldu.

FENERBAHÇE EN AZ 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek değerini henüz bulmadığını düşünen sarı-lacivertli kurmaylar yaz aylarında gerçekleştirilecek EURO 2024 sonrasında Ferdi için tekliflerin daha da artacağına inanıyor. Fenerbahçe'nin Ferdi için beklentisinin en az 35 milyon Euro olduğu gibi bonuslarla bu rakamın artmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Hem Napoli hem de Dortmund'un Ferdi'nin uzun süredir peşinde olduğu bu bakımdan bu iki kulübün fiyatı artırmasının yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Ryerson ve Wolf gibi sağ beklerden istenen verimi alamayan Dortmund'un Ferdi için bir hayli istekli olduğu belirtilirken, Edin Terzic'in yanında görev alan Nuri Şahin'in yıldız futbolcu için son derece olumlu rapor verdiği kaydedildi.