Ali Koç, Vitor Pereira ile 2 yıl üst üste şampiyon olan sol beki Fenerbahçe'ye getiriyor

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı hemen hemen kesinleşen Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için daha şimdiden çalışmalara başlayan Ali Koç ve yönetiminin Porto'da 2 yıl üst üste Vitor Pereira'yla şampiyon olan Brezilyalı sol bek Alex Sandro'yla görüştüğü ortaya çıktı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebileceği öne sürüldü. Fenerbahçe'de kurmayların genç oyuncunun muhtemel vedası nedeniyle sol bek arayışlarına başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin milli yıldızın yerine düşündüğü dünyaca ünlü sol bekle görüştüğü aktarıldı.

ALEX SANDRO FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Alex Sandro ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alex Sandro'nun takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Alex Sandro'nun sezon sonunda boşa çıkacak olmasının Fenerbahçe'yi bu transfere ittiği vurgulandı. Alex Sandro bu sezon Juventus'ta 12 maça çıktı ve 532 dakika sahada kaldı.

JUVENTUS 28 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Serie A deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alex Sandro'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Atletico Paranaense altyapısında futbola başlayan Brezilyalı sol bek daha sonra Maldonado ve Porto'da oynadı. Juventus, 2015-2016 sezonu başında yıldız futbolcu için 28 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Porto'da Vitor Pereira ile birlikte çalışan Sandro 2011-12 ve 12-13 sezonlarında şampiyon olmuştu.

SADECE İSMAİL KARTAL DEĞİL HİÇ BİR HOCA ONSUZ YAPAMADI

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu bu sezon 34 maçta şans buldu. 24 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol ile 3 asist üretti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 400 bin euro bedelle sarı-lacivertlilere imza attı.