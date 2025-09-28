Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı

Altay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı

- Güncelleme:
Altay-Eskişehirspor maçı hakemi Emre Kaya, İzmir&#039;de bıçaklı saldırıya uğradı
Spor Haberleri

İzmir'de bu akşam oynanacak Altay-Eskişehirspor maçı öncesi kan aktı. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak Emre Kaya, kaldığı otelden çıktığı sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın sebebi 'pes' dedirtti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam Altay-Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç öncesi kan aktı. Müsabakanın yardımcı hakemi Emre Kaya (27), Alsancak Mahallesi, 1.467 Sokak'ta saldırıya uğradı. 

'BAKTI' DİYE BIÇAKLAMIŞ!

Kaya, gece saat 02.00 sularında sokakta dolaşırken bir kişi tarafından bıçaklandı. Zanlı kaçarken, ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sol bacağından yaralanan Emre Kaya, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Kaya, polis ekiplerine "Şahsı tanımıyorum. 'Ne bakıyorsun' diyerek üzerime yürüdü. Ardından bıçak çekti" şeklinde ifade verdi.

MAÇA BAŞKA HAKEM ATANDI

Yaşanan elim olay sonrası Merkez Hakem Kurulu (MHK), Emre Kaya'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkoçak'ı atadı. MHK'nın resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay - Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi sebebiyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

