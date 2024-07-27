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Altın madalya çok yakın! Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı

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Altın madalya çok yakın! Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris Olimpiyatları&#039;nda finale kaldı

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde adını finale yazdırdı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen kadınlar 10 metre havalı tabanca mücadelesinde olimpiyatlara ilk defa katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Şevval İlayda'nın, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı. Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, yarın TSİ 13.00'te başlayacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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