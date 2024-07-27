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Paris Olimpiyatları'nda korkutan anlar! Ryuju Nagayama bilinç kaybı yaşadı

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Spor Haberleri

Paris Olimpiyatları'nda yarışan Japonyalı judocu Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrası sporseverleri korkuttu.

Milli judocu Salih Yıldız'ın Giorgi Sardalashvili ile oynadığı müsabakadan önce İspanyol Francisco Garrigos ile karşılaşan Japon Ryuju Nagayama, rakibinin müdahalesi sonrasında kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Rakibinin müsabakanın son bölümünde uzun süre sıkı şekilde kavradığı Japon sporcunun nefessiz kaldığı görüldü.

NAGAYAMA SONUCA İTİRAZ ETTİ

Francisco Garrigos'un daha sonra bıraktığı Ryuju Nagayama, tatamide kısa süre sırt üstü hareketsiz kaldı.

Bu sırada hakemler İspanyol sporcuyu galip ilan ederken, kendisine gelen Nagayama sonuca itiraz etti. Japon sporcu, uzun süre kaldığı tatamiden antrenörleri ve görevlilerin uyarısıyla indi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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