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Angelino Roma'da kalıyor! İtalyanlar bonservisini alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Angelino Roma&#039;da kalıyor! İtalyanlar bonservisini alacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023-2024 sezonunun ilk yarısını Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Angelino, sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanmıştı. Roma kulübü, oyucunun bonservisini alma kararı verdi.

Galatasaray, 2023-24 sezonu başında Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı. Galatasaray'a veda eden Angelino bu kez yarım sezonluğuna Roma'ya kiralanmıştı. Oyuncudan memnun kalan Roma, İspanyol sol bekin bonservisini alıyor.

ROMA, ANGELINO'NUN BONSERVİSİNİ ALIYOR

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Roma, Angelino için Leipzig ile anlaşma sağladı. Buna göre İtalyan devi, 27 yaşındaki sol bek için Leipzig'e 5.2 milyon Euro ödeyecek.

Angelino Roma'da kalıyor! İtalyanlar bonservisini alacak - 1. Resim

MAAŞI BELLİ OLDU

Haberde Roma'nın Angelino'ya 2 milyon Euro net maaş ve bonuslar ödeyeceği bildirildi. Angelino için bir Fransız ve İngiliz takımının da devrede olduğu ancak teknik direktör Daniele De Rossi'nin talebiyle oyuncunun Roma'da kaldığı belirtildi.

ANGELINO'NUN ROMA PERFORMANSI

Roma ile sezonun ikinci yarısında toplam 20 maça çıkan Angelino, 1279 dakika sahada kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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