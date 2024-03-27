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Haberler > Spor > Antalyaspor Başkanı Boztepe, Erden Timur'a cevap verdi! 'Hakkımız yendi, katledildi'

Antalyaspor Başkanı Boztepe, Erden Timur'a cevap verdi! 'Hakkımız yendi, katledildi'

Düzenleyen: / Kaynak: Radyospor
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Radyospor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçında hakkımız yendi diyen Boztepe, Erden Timur'un sözlerine cevap verdi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor ve futbol gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Radyospor'a konuşan Sinan Boztepe, "Beşiktaş maçında güzel galibiyet aldık. Nadir yaşanan olaylardan birisini Beşiktaş maçında yaşadık. Hak ettiğimiz oyundu. Ankaragücü maçına hazırlanıyoruz" dedi.

GALATASARAY MAÇINDA HAKKIMIZ YENDİ, KATLEDİLDİ

Boztepe, "Hakemlerle ilgili Galatasaray maçında talihsiz olaylar yaşandı ve hakkımız yendi, katledildi. 3 puanımız alınıp rakibe verildi. Hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İlahi adalet var. Gerçekler ortaya çıktı. Haklı haykırışları tüm Türkiye gördü. Özür ve destek mesajları alıyoruz" şeklinde konuştu.

HAKSİZLİGA KİM ÇANAK TUTUYORSA GÖREVDE OLMAMALI

İstifası istenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında ise Antalyaspor Başkanı, "Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var. TFF, MHK ya da başka kurum fark etmiyor. Haksızlığa kim çanak tutuyorsa görevde olmamalı" açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Radyospor
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