Antalyaspor ile Trabzonspor 20. hafta mücadelesinde yenişemedi (1-1 Maç Sonucu)

14 Ocak 2024 18:51 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 18:52

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Bordo-Mavililer zorlu deplasmanda henüz 2. dakikada Fountas'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 68. dakikada Jehezkel ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 37, Antalyaspor ise 29 yaptı.

ABDULLAH AVCI'DAN BAKASETAS AÇIKLAMASI

İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi bu kararın sebebini yayıncı kuruluşa açıkladı.

Avcı, "Bakasetas ile dün akşam görüştük. Dizi iki haftadır ağrıyordu. Geceyi çok kötü geçirdi. İnsanlar bir şey aramasın. Üç ay sonra sözleşmesi bitse de antrenman dahil, maç dahil her şeyini veriyor. Olmayan bir şeyin üstünden yorumlanmasın" dedi.

Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın yönetiminde 3. maçında da bileği bükülmedi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 81 Bytyqi), Safuri (Dk. 88 Ufuk Akyol), Saric, Larsson (Dk. 90+2 Milosevic), Buksa

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 84 Hüseyin Türkmen), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca (Dk. 90+6 Arif Boşluk), Bardhi, Fountas (Dk. 84 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 90+6 Engin Poyraz Efe Yıldırım)

Goller: Dk. 2 Fountas (Trabzonspor), Dk. 68 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 50 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)