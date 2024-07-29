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Antalyaspor'un hazırlık maçı 27.dakikada yarıda kaldı! İşte karşılaşmanın iptal nedeni

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalyaspor&#039;un hazırlık maçı 27.dakikada yarıda kaldı! İşte karşılaşmanın iptal nedeni

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalyaspor ile FC Sepahan arasında oynanan hazırlık maçı, konuk ekip 3-0 öndeyken iptal edildi. Antalyaspor, karşılaşmanın iki takım oyuncularının sakatlık riski artması sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yeni sezona Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde hazırlanan Antalyaspor, Erzurum kampının son maçında İran ekibi FC Sepahan ile karşı karşıya geldi.

Palandöken Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 19.dakikada 3-0 öne geçti.

Antalyaspor, maçın 27. dakikasında maçın sonlandırıldığını açıkladı.

MAÇIN İPTAL NEDENİ

Kırmızı beyazlılar X hesabından yaptığı duyuruda, "Antalyaspor ile BF Sepâhân arasında oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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