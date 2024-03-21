Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Arda Güler isyanı! Eleştiri okları Ancelotti'ye döndü: "İzin ver de Arda'yı izleyelim daha neyi bekliyorsun?"

Arda Güler isyanı! Eleştiri okları Ancelotti'ye döndü: "İzin ver de Arda'yı izleyelim daha neyi bekliyorsun?"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Arda Güler isyanı! Eleştiri okları Ancelotti&#039;ye döndü: &quot;İzin ver de Arda&#039;yı izleyelim daha neyi bekliyorsun?&quot;

Spor Haberleri

İspanya'da spor basınında gündem Arda Güler. Genç yıldız adından her ne kadar sıkça söz ettirse de, süre bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güler'e genellikle son dakikalarda süre veriyor. Güler'i daha fazla görmek isteyen İspanyollar şimdilerde, isyanlarda!

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Celta Vigo karşısında attığı ilk gol ve Osasuna deplasmanında orta sahadan yaptığı gol denemesiyle manşetlerden düşmeyen Güler, süre bulmakta sıkıntı yaşıyor.

"OYUNA GİRMESİ ÇOK GECİKTİ"

İki Marca Gazetesi yazarı Jose Vicente Hernaez ve Miguel Lara, köşelerinde Güler'e fazla süre vermeyen Ancelotti'ye isyan etti. Güler'in fazla süre bulamaması nedeniyle eleştiri oklarını Ancelotti'ye yönelten Jose Vicente Hernaez'in 'Arda Güler'in girmesi çok gecikti' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu maçta çok daha fazla süre verilebilirdi ama bir işe yaramayacak sondaki bir kaç dakika ile yetinildi. Arda yine de sahaya her çıktığında, ardında kaliteli detaylar bırakıyor"

Arda Güler isyanı! Eleştiri okları Ancelotti'ye döndü:

"İZİN VER DE ARDA'YI İZLEYELİM"

Miguel Lara ise "Arda her adımını attığında Madridlilerin yüzünü güldürüyor." diyerek şu sözleri kullandı:

"Türk futbolcunun sadece beş dakikası vardı. Bu süre, ligin golü olarak anılacak jeneriklik bir golün kıyısından dönmesi için yeterli oldu. Bu vuruş bir deha ürünü, bir sanat eseriydi. Ancelotti'nin, Arda'yı beş dakikadan fazla görmemize izin vermesinin zamanı geldi. Çünkü sahaya her adımını attığında Madridlilerin yüzünü güldürüyor."

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mauro Icardi'ye İtalya'dan talip var! Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor! Karar Wanda Nara'nın ellerinde - SporKarar Wanda Nara'nın ellerindeSüper Lig'de şampiyon kim olacak? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Böyle açıkladılar - SporŞampiyonu böyle açıkladılar! 100 puanla...Kevin Durant, Shaquille O'Neal'ı solladı geçti, NBA tarihinde en skorer 8. sıraya yerleşti - SporKevin Durant tarihe geçtiArda Turan'a müjdeli haber! Resmen açıklandı! Cezası deprem etkisi yapmıştı - SporArda Turan'a müjdeli haber!Fenerbahçeli Alexander Djiku Trabzonspor maçındaki olayları L'Equipe'e anlattı: "Bizimle kavga etmek için sahaya girdi" - Spor"Bizimle kavga etmek için sahaya girdi"Fenerbahçe Ligden çekilirse, bunun acısını tüm Türkiye hisseder - SporHerkes batarFenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı! Olayların çıkış sebebini açıkladı - SporFenerbahçe'nin yıldızı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı! Olayların çıkış sebebini açıkladıGökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendi - SporGökhan Gönül futbola geri döndü! Yıldız futbolcu antrenmanda görüntülendiBüyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Söylemlerimizde dikkatli olmamız gerekiyor' - SporBüyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Söylemlerimizde dikkatli olmamız gerekiyor'Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu - SporTrabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor! Sarı-lacivertli futbolcular hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber Yükleniyor...