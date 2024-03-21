Arda Güler isyanı! Eleştiri okları Ancelotti'ye döndü: "İzin ver de Arda'yı izleyelim daha neyi bekliyorsun?"

İspanya'da spor basınında gündem Arda Güler. Genç yıldız adından her ne kadar sıkça söz ettirse de, süre bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güler'e genellikle son dakikalarda süre veriyor. Güler'i daha fazla görmek isteyen İspanyollar şimdilerde, isyanlarda!

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Celta Vigo karşısında attığı ilk gol ve Osasuna deplasmanında orta sahadan yaptığı gol denemesiyle manşetlerden düşmeyen Güler, süre bulmakta sıkıntı yaşıyor.

"OYUNA GİRMESİ ÇOK GECİKTİ"

İki Marca Gazetesi yazarı Jose Vicente Hernaez ve Miguel Lara, köşelerinde Güler'e fazla süre vermeyen Ancelotti'ye isyan etti. Güler'in fazla süre bulamaması nedeniyle eleştiri oklarını Ancelotti'ye yönelten Jose Vicente Hernaez'in 'Arda Güler'in girmesi çok gecikti' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu maçta çok daha fazla süre verilebilirdi ama bir işe yaramayacak sondaki bir kaç dakika ile yetinildi. Arda yine de sahaya her çıktığında, ardında kaliteli detaylar bırakıyor"

"İZİN VER DE ARDA'YI İZLEYELİM"

Miguel Lara ise "Arda her adımını attığında Madridlilerin yüzünü güldürüyor." diyerek şu sözleri kullandı:

"Türk futbolcunun sadece beş dakikası vardı. Bu süre, ligin golü olarak anılacak jeneriklik bir golün kıyısından dönmesi için yeterli oldu. Bu vuruş bir deha ürünü, bir sanat eseriydi. Ancelotti'nin, Arda'yı beş dakikadan fazla görmemize izin vermesinin zamanı geldi. Çünkü sahaya her adımını attığında Madridlilerin yüzünü güldürüyor."