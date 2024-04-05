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Haberler > Spor > Arda Güler, Real Madrid ile yol ayrımında! Ancelotti'ye kızdı, gemileri yaktı

Arda Güler, Real Madrid ile yol ayrımında! Ancelotti'ye kızdı, gemileri yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler, Real Madrid ile yol ayrımında! Ancelotti&#039;ye kızdı, gemileri yaktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arda Güler, Real Madrid ile yol ayrımına geldi. Yıldız oyuncu yeterince süre bulamadığı için kiralık transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Milli oyuncuyla Sevilla ve Real Sociedad'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, futbol dünyasının gündeminden düşmüyor. Real Madrid formasıyla yeterince şans bulamayan Güler, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SEVİLLA'YA KİRALANABİLİR

İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre; Real'de oynama fırsatı bulamayan Arda Güler, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu ileri sürüldü.

Arda Güler, Real Madrid ile yol ayrımında! Ancelotti'ye kızdı, gemileri yaktı - 1. Resim

19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'de yedek kulübesinde kalarak kariyerinin sekteye uğramasını istemediği ve başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.

Haber detayında, bu noktada Sevilla'nın devreye girdiği belirtilerek, Endülüs takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

ANCELOTTİ, ARDA'YI KIZDIRIYOR

Arda, şu ana kadar Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve toplamda sadece 98 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu sürede 1 kez fileleri havalandırdı.

Haberde genç futbolcunun bu kadar az süre almasına taraftarların da tepki gösterdiği vurgulanarak "Real Madrid birçok maçta öne geçiyor, dolayısıyla Türk futbolcu birçok maçta skor üstünlüğünün sağlanmasının ardından oyuna girebilirdi. Ancak Carlo Ancelotti'nin aynı fikirde olmaması hem taraftarları hemde Arda'yı kızdırıyor" yorumu yapıldı.

Arda Güler, Real Madrid ile yol ayrımında! Ancelotti'ye kızdı, gemileri yaktı - 2. Resim

Real Madrid'de fırsat bulamaması nedeniyle Arda Güler'in potansiyelinin boşa gitmesini istemeyen İspanyol kulübünün de Türk futbolcuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı ve gelecek teklifleri kabul edebileceği öne sürüldü.

Bu arada Arda Güler'i Sevilla'nın haricinde Real Sociedad'ın da gündemine aldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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