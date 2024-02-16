Arda Güler Real Madrid tesislerinden eşyalarını topladı! Ancelotti onu Türk hocaya emanet etti

Real Madrid'de son haftalarda sonradan oyuna girse de yaşadığı ağır sakatlık problemleri sebebiyle kendisini ve kalitesini tam olarak sahaya yansıtamayan Arda Güler'in önümüzdeki sezon Nuri Şahin'in yanına gideceği, Ancelotti'nin bu transfer için onay verdiği bildirildi.

Real Madrid'de sakatlık problemleri yaşamasına rağmen geri dönen Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme atıldı. Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un, 18 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi öncesi ilgilendiği aktarıldı.

ARDA GÜLER DORTMUND'A GİDEBİLİR

Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapan Dortmund'un, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in kiralanmaya karar verilmesi durumunda yeniden girişimi olabileceği öne sürüldü.

BELLİNGHAM'IN YERİNE ARDA GÜLER

Arda Güler için daha önce de Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın adı geçmişti. 18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı. Bu sezon Bundes Liga'da erken şampiyonluk yarışından kopan ve Bayern Leverkusen ile Münih'in çok gerisinde kalan Dortmund'un yeniden yapılanmaya gideceği öğrenilirken, teknik heyetini Nuri Şahin'le güçlendiren dev kulübün Jude Bellingham'ın yerini Arda Güler'le doldurmayı planladığı belirtildi.