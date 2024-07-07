Arda Güler'den veda sonrası duygusal paylaşım! 'Bu formayı giymek en büyük gurur'

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti. Gösterdiği performansla turnuvada adından söz ettiren ve rekorlar kıran Arda Güler, sosyal medya hesabından turnuvayla ilgili paylaşım yaptı. Güler, "Bu formayı giymek en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

EURO 2024'ü 1 gol 2 asistle tamamlayan ve oynadığı etkili futbolla turnuvada adından sıklıkla söz ettiren A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak elenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını aktardı.

Arda Güler şu ifadeleri kullandı:

BU FORMAYI GİYMEK EN BÜYÜK GURUR

"Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…



İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!"