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Arda Güler'den veda sonrası duygusal paylaşım! 'Bu formayı giymek en büyük gurur'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Arda Güler, A Milli Takım, Euro 2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti. Gösterdiği performansla turnuvada adından söz ettiren ve rekorlar kıran Arda Güler, sosyal medya hesabından turnuvayla ilgili paylaşım yaptı. Güler, "Bu formayı giymek en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

EURO 2024'ü 1 gol 2 asistle tamamlayan ve oynadığı etkili futbolla turnuvada adından sıklıkla söz ettiren A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak elenmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını aktardı.

Arda Güler'den veda sonrası duygusal paylaşım! 'Bu formayı giymek en büyük gurur' - 1. Resim

Arda Güler şu ifadeleri kullandı:

BU FORMAYI GİYMEK EN BÜYÜK GURUR

"Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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