Arda Güler'e tam not! Ünlü senarist milli futbolcuyu öve öve bitiremedi

Real Madrid'in Salzburg'u 3-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan İspanyol senarist Coto Matamoros, Arda Güler'in performansı hakkında konuştu.

İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu 3. maçında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Vinicius Junior, Federico Valverde ve Gonzalo Garcia'nın golleriyle maçtan 3-0 galip ayrılan Real Madrid, adını son 16 turuna yazdırdı ve Juventus ile eşleşti.

Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçın 66'ncı dakikasında yerini Luka Modric'e bıraktı.

"BUGÜN GÖRDÜKLERİMİ PEK BEĞENMEDİM"

Arda Güler'in Salzburg karşısındaki performansı büyük beğeni topladı. Ünlü senarist ve oyuncu Coto Matamoros, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in programına konuk oldu ve milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Salzburg maçını değerlendiren Matamoros, "Bu müsabakayı pek önemsemiyorum. Kolay bir rakibe karşı oynadık ama buna rağmen birçok şans yakaladılar. Bugün gördüklerimi beğendiğim söylenemez" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN EN İYİSİYDİ"

Vinicius'u beğendiğini vurgulayan senarist, Arda Güler için ayrı bir parantez açtı ve şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Vinicius çok iyiydi. Arda Güler'e gelince... Orta sahayı kontrol altına aldı. Arda canlanmaya başladı. Performansı harikaydı ve bence maçın en iyisiydi."

YÜZDE 92'LİK PAS İSABETİ

Karşılaşmada gol ya da asist katkısı veremeyen Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika sahada kaldı.

66 pasının 61'inde isabet sağlayan milli futbolcu ve yüzde 92'lik bir oran tutturdu.

3 uzun pas denemesinin hepsinde başarılı olan genç yıldız, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Bir kez hava topuna çıkan Güler yine kazanan taraf oldu.