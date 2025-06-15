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Arda Güler'in işini zora sokan hamle! İspanyollar bunu tartışıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler&#039;in işini zora sokan hamle! İspanyollar bunu tartışıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ancelotti döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, Real Madrid'in Xabi Alonso hamlesi ile rahatlamayı planlıyordu ancak yapılan yeni transfer işleri zora sokacak gibi görünüyor. İspanyol basını, milli yıldızın kulüpteki geleceğini tartışıyor. İşte detaylar...

İspanyol devi Real Madrid, River Plate forması giyen 17 yaşındaki Franco Mastantuono ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yeteneği kadrosuna katarak geleceğini garanti almak isteyen Madrid ekibinin bu hamlesi, İspanyol taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

10 NUMARA VE SAĞ BEK OYNUYOR

NTV Spor'un aktardığına göre;Franco Mastantuono, 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyor. Daha önce Xabi Alonso döneminde Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri olacağı söylenen Arda Güler için bu transferin ardından bu kez farklı yorumlar yapılmaya başlandı.

ARDA'NIN ROLÜ ŞÜPHELİ

Arda Güler'in Modric'in ayrılığı sonrası merkezde görevi devralmasının beklendiği ancak Franco Mastantuono'nun gelişi sonrası rolünün şüpheli olduğu belirtildi.

Arjantinli futbolcunun oyun tarzının Arda Güler ile ortak özellikler taşıması nedeniyle ikisi arasında kıyasıya bir forma rekabeti olacağı vurgulandı.

Arda Güler'in işini zora sokan hamle! İspanyollar bunu tartışıyor - 1. Resim

ALONSO'NUN HAMLESİ MERAKLA BEKLENİYOR

İkili arasındaki rekabete oldukça ilgi gösteren İspanyollar, Xabi Alonso'nun oldukça yetenekli iki genç futbolcuyu nasıl idare edeceğine dair büyük bir merak olduğunu yazdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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