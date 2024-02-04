Arda Güler'in sabrı taştı Ancelotti'nin forma adaletine dayanamadı Florentino Perez'in kapısını çaldı

Real Madrid'de istediği kadar süre alamayan ve yedek kulübesine hapsolan Arda Güler'in Ancelotti'den umudunu kestiği ve Başkan Florentino Perez ile bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

6 Temmuz 2023'te 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan ve şu sıralar adı sık sık Villarreal'le (kiralık) anılan Arda Güler'de flaş bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki wonderkidin yeteri kadar forma giyememesi sebebiyle başkan Perez'le bir görüşme yapacağı aktarılırken, Ancelotti'nin de bu toplantıda olabileceği bildirildi. İşte detaylar...

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve yüzde yüz hazır olan Arda Güler, La Liga'daki ilk dakikalarını almaya başlamış ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermemesi nedeniyle henüz beklenen performansı ortaya koyamadı.

ANCELOTTİ DAHA İYİ PERFORMANS BEKLİYOR

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre İtalyan hoca, genç yıldız ile özel bir görüşme gerçekleştirerek 'daha iyi bir performans' beklediğini iletti.

ARDA GÜLER FLORENTİNO PEREZ'İN YANINA ÇIKIYOR

Realmadrid Exclusivo'nun haberine göre ise Real Madrid'de henüz beklediği süreleri bulamayan 18 yaşındaki futbolcu, geleceği için endişeli ve öfkeli. Haberin devamında Arda Güler'in kulüp başkanı Florentino Perez ile bir görüşme yapacağı, milli futbolcunun daha fazla forma giymek ve bu duruma bir çözüm bulmak istediği ifade edildi.

MENİSKÜS AMELİYATI OLMUŞTU

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.

Arda Güler'in tıpkı kendisi gibi yetenekli olan takım arkadaşı Nicolas Paz'ın 8 maçta forma giymesi dikkatlerden kaçmazken, Ancelotti'nin Paz'ı deneyip Arda'yı kenarda oturtması tartışmalara da yol açtı.