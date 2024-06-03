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Arsenal tam 22 oyuncusuyla vedalaştı! Listede adı Türk takımlarıyla anılan oyuncular da var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arsenal tam 22 oyuncusuyla vedalaştı! Listede adı Türk takımlarıyla anılan oyuncular da var

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin ardından 2. sırada tamamlayan Arsenal, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. İngiliz ekibi bu bağlamda 22 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Arsenal tam 22 futbolcusuyla yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin teşekkür ettiği isimler arasında Türk kulüplerine de yazılan Mohamed Elneny ve Cedric Soares de yer alıyor.

Arsenal'in vedalaştığı isimler şöyle:

ESKİ BEŞİKTAŞLI ELNENY'DE LİSTEDE

Mohamed Elneny, Cedric Soares, Mauro Bandeira, Omari Benjamin, Luis Brown, Catalin Cirjan, Noah Cooper, Sabrina D'Angelo, Hanry Davies, Ovie Ejeheri, Taylor Foran, Hubert Graczyk, James Hillson, Henry Jeffcott, Tyreece John-Jules, Alex Kirk, James Lannin-Sweet, Kaylan Marckese, Vivianne Miedema, Arthur Okonkwo, Kamarni Ryan, Kido Taylor-Hart.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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