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Atalanta, Zaniolo transferini bitirmek üzere! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis ortaya çıktı

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Atalanta, Zaniolo transferini bitirmek üzere! Galatasaray&#039;ın kazanacağı bonservis ortaya çıktı
Galatasaray, Nicolo Zaniolo, Atalanta, Haber

Spor Haberleri

Atalanta, bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak transfer etmeye yakın. Galatasaray'ın transferden kazanacağı ücret belli oldu.

Bonservisi Galatasaray'da olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun bir sonraki durağı belli oluyor. Serie A'nın köklü kulüplerinden, son Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta transferi bitirmek üzere.

GALATASARAY'IN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağını açıkladı. Haberde futbolcunun kiralık olarak Atalanta'ya gideceği ve maçların yüzde 65-70'inde oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Atalanta, Zaniolo transferini bitirmek üzere! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis ortaya çıktı. - 1. Resim

Transfer bedeliyle ilgili olarak ise 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 18 milyon Euro satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.

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